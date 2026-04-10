Rüşvetten tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, sevgilisini Bornova Belediyesinde işe aldırdığı ve Aslıhan Aksoy'un çalışmadan maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Bornova Belediye Başkanı dahil yetkililer gözaltına alınırken Aksoy'un ifadesinde, "Uşak Belediyesi'nde ilişkimiz ortaya çıkınca Yalım beni Bornova'da işe soktu. İşe gitmedim hiç, nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm. Dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlarda, 57 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

SEVGİLİLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yalım, bir otel odasında yasak aşkıyla birlikte yakalanırken; kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddia edilen Başkan Yalım ile birlikte 9 kişi tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Yalım'ın sevgilileri olduğu iddia edilen Aslıhan Aksoy ve Seher Akay ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İranlı büyükelçiden çarpıcı Hamaney açıklaması: Ateşkes kararını bizzat verdi

İŞE GİTMEDEN BELEDİYEDEN MAAŞ ALMIŞ!

Akay'ın Uşak Belediyesi'nde çalışıyor olarak gösterildiği, Aksoy'un ise Yalım'ın 'talebiyle' Bornova Belediyesi'nde işe alındığı ortaya çıkmıştı. Ancak Aksoy'un çalışmadan maaş alması büyük tepkilere neden oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi bünyesinde Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan Aslıhan Aksoy'un belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. 'Bankamatik memuru' olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapıldı. Hazırlanan SGK uzmanlık raporu doğrultusunda olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi.

Aslıhan Aksoy

SERBEST BIRAKILDILAR

Raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şüpheli Aslıhan Aksoy, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. Raporun tespitlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi. Belediyede Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak görevli görünen Aslıhan Aksoy ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün şüphelilerin serbest bırakılması kararına itiraz ederek, tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu.

Özkan Yalım

"İLİŞKİMİZ ORTAYA ÇIKINCA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN AYRILDIM"

Olayın ardından şüpheli Aslıhan Aksoy'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu belirten Aslıhan Aksoy, "Önce Uşak Belediyesinde çalışıyordum. Burada belediye başkanı ile aramdaki ilişkiden dolayı basın üzerimize gelince işten ayrıldım. Bunun üzerine Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler ve 2025 yılı Eylül ayında işe başladım" dedi.

"BORNOVA BELEDİYESİ'NDE İŞE GİRMEMİ SAĞLADI"

Özkan Yalım ile olan birlikteliği sebebiyle onun gittiği programlara katıldığını ve yurt dışına çıktığını aktaran şüpheli Aslıhan Aksoy, "Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım. Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm. Dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan zararları gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boş ver, bir şey olmaz' şeklinde söylüyordu. Ben Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla görüşmedim. Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım'dır" ifadelerini kullandı.

Ömer Eşki

EŞKİ 3 MAYMUNU OYNADI: BİLMİYORDUM, DUYMAMIŞTIM...

Soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise savcılık ifadesinde şüpheli Aslıhan Aksoy'un işe başlaması için sadece referans olduğunu kaydetti. Başkan Ömer Eşki, "Belediyede binlerce insan çalıştığı için bu kişinin fiilen işe devam edip etmediği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şüpheli kişiye belediye tarafından ödenen yaklaşık beş aylık maaş, İ.A. tarafından kredi çekilerek belediye veznesine ödenmiş ve zarar giderilmiştir. Ben sadece rica üzerine şüphelinin belediyede işe girişine yardımcı oldum. Öncesinde kendisini tanımam. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini ve daha önce Uşak Belediyesinde çalıştığını bilmiyordum. Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilerek bu durumlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" şeklinde konuştu.

Dosyada yer alan diğer şüpheliler P.K. ve İ.A.'nın ise verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiçbir bağlantıları olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası