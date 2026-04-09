Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvetten tutuklanırken, Yalım'ın cezaevinden CHP'yi tehdit ettiği ve "Eğer CHP beni yalnız bırakırsa, benim arkamı kollamazlarsa bildiğim her şeyi anlatırım. Bana istifa et diyorlar, ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" dediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Yalım'ın otel odasında bir kadınla basılması, başka kadınları kendi belediyesinde ve farklı CHP'li belediyelerde işe aldırdığının ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.

Öte yandan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

"YALNIZ BIRAKILIRSAM HER ŞEYİ ANLATIRIM"

CHP kulislerindeki son bilgileri TGRT Haber'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Medya Kritik programında paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çarpıcı ifadeler kullandı. Atik, Yalım'ın CHP'liler tarafından cezaevinde ziyaret edildiğini belirterek "Eğer CHP beni yalnız bırakırsa, benim arkamı kollamazlarsa bildiğim her şeyi anlatırım. Bana istifa et diyorlar, ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" dediğini öne sürdü.

Özkan Yalım

"ÇOK ŞEY BİLDİĞİ İÇİN İHRAÇ EDEMİYORLAR"

Atik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Konuştuğum CHP’liler, Özkan Yalım’ın ihraç talebiyle disipline sevk kararının biraz bu konuyu unutturmak, kamuoyunun tepkisini azaltmak için alınmış bir karar olduğunu değerlendiriyorlar. Gerçekte yorumları şu; bu sözleri söyleyen Yalım’ı çok şey bildiği için ihraç edemeyeceği CHP kulislerinde konuşuluyor. Bunu gidip sorsanız hemen anlatmazlar ama biraz tanıyorsanız bütün herkes bunu konuşuyor."

