Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VİP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı fatura ve detaylarıyla ortaya çıktı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Özkan Yalım, otel odasında sevgilisiyle yakalanıp gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Yalım dahil 8 kişi tutuklanmıştı.

Evli olduğu bilinen Yalım'ın 3-4 kadınla duygusal ilişki yaşadığı, bu kadınları Uşak ve CHP'li diğer belediyelerde maaşa bağladığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin tüm bunlara rağmen Yalım'ı partiden ihraç etmemesi ise tepkilere neden olmuştu.

7.7 MİLYON TL’LİK FATURA KESİLMİŞ

Öte yandan adliye kaynaklarına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VİP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı fatura ve detaylarıyla ortaya çıktı. Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir fatura düzenlendi.

UŞAKLILARIN PARASIYLA ÖZEL'E VIP ARAÇ!

İncelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detay olarak yer aldı.

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “yetki yok” uyarısı verdi. Ancak Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu netleşti.

Ortaya atılan tüm iddialara rağmen CHP Genel Merkezi’nin Yalım hakkında herhangi bir ihraç süreci başlatmamış olması, dikkatlerden kaçmadı.

