Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla gündemde olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP lideri Özgür Özel'i tehdit ettiği öne sürüldü. Uşak'taki CHP'li isimlerle yaptığı konuşmaya değinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yalım'ın ihraç edilmeme sebebine dair aldığı duyumları paylaştı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ankara’daki bir otelde belediye çalışanı ile birlikte basılan ve yolsuzluk ile rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit ettiği öne sürüldü.

CHP, Özkan Yalım’ı ihraç edememişti! Sebebi ortaya çıktı, Özgür Özel’i “Konuşurum” diye tehdit etmiş

"BENİ BAKAN YAPACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özkan Yalım’ın CHP’den neden ihraç edilemediğini tek tek anlattı. Atik, Yalım’ın gözaltına alınmadan önce herkesin içinde yaptığı konuşmaya dikkat çektiğini belirtti. Yalım’ın, “Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak. Onun altındaki arabayı ben aldım.” dediği öne sürüldü.

ÖZEL’İ TEHDİT ETTİ: KONUŞURUM

Atik, Uşak’ta görüştüğü isimlerden aldığı bilgileri şu şekilde paylaştı: “Özkan Yalım’ın gerek kadınlarla olan ilişkisi, gerek belediyede çalıştırdığı işletmeler herkes tarafından bilinen şeyler. Bunları bana CHP’liler anlattı, orada görüştüğüm isimler. Yani kendine çok güveniyormuş. Şunu da hatırlatalım: Özkan Yalım’ı ilk gün savunmaya giden avukatlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi’nin avukatı Çağlar Çağlayan’dı. Sonrasında disipline verdik dediler ama herhangi bir işlem yapılmadı. Eğer benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım dediğine dair iddialar var.”

