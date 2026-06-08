Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili takvimini araştırmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında alınan yeni kararların ardından ise ''Karneler ne zaman dağıtılacak, 12 Haziran yaz tatili başlıyor mu?'' soruları gündemde yerini buldu. İşte 2026 yaz tatili tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sonrasında 12 Haziran Cuma günü için eğitime ara verilmesi kararı alınırken bazı öğrenciler ve veliler tarafından yaz tatilinin erken başlayacağı beklentisi gündemde geldi. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak, 12 Haziran yaz tatili başlıyor mu? Yaz tatili erken mi başlayacak?

Karneler ne zaman dağıtılacak, 12 Haziran yaz tatili başlıyor mu? İşte 2026 yaz tatili tarihi

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim yılının son gününde karnelerine kavuşacak ve ardından yaz tatiline çıkacak.

Karneler ne zaman dağıtılacak, 12 Haziran yaz tatili başlıyor mu? İşte 2026 yaz tatili tarihi

12 HAZİRAN YAZ TATİLİ BAŞLIYOR MU?

12 Haziran 2026 Cuma günü için alınan tatil kararı, birçok öğrenci ve veli tarafından yaz tatilinin erken başladığı şeklinde yorumlandı. Söz konusu uygulama ise yaz tatiliyle ilgili bir düzenleme değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Haziran tarihinde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilecek. 12 Haziran'da yaz tatili başlamayacak. Öğrenciler bir günlük aranın ardından eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

Karneler ne zaman dağıtılacak, 12 Haziran yaz tatili başlıyor mu? İşte 2026 yaz tatili tarihi

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Son günlerde gündeme gelen iddialara rağmen yaz tatilinin öne çekilmesine yönelik resmi bir karar alınmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde eğitim yılının bitiş tarihi olarak 26 Haziran 2026 Cuma günü yer aldı.

Öğrenciler derslerine planlanan takvim doğrultusunda devam edecek ve yaz tatiline eğitim yılının son günü 26 Haziran'da başlayacak.

Karneler ne zaman dağıtılacak, 12 Haziran yaz tatili başlıyor mu? İşte 2026 yaz tatili tarihi

12 HAZİRAN NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma gününü idari tatil ilan etti.

Merkezi sınavın ilk olarak 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanıyordu. Aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın saatleri nedeniyle sınav tarihi yeniden düzenlendi ve 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası