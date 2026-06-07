Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava kısa bir süre kala MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) tatil kararı geldi. Bakanlığın 12 Haziran için tatil kararı vermesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 12 Haziran tarihinde öğretmenler de idari izinli sayılacak. Peki, 12 Haziran'da okullar neden tatil, hangi sınıflar (tüm) sınıflar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okullarda yapılacak hazırlık çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu.

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavının tarihi, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya milli takımıyla oynayacağı müsabakanın bitiş saatinin, sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle bir gün öne alınmıştı. Bu doğrultuda merkezi sınav, 13 Haziran'da yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

12 HAZİRAN'DA HANGİ SINIFLAR TATİL?

12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. 12 Haziran Cuma günü tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek.



12 Haziranda okullar neden tatil, hangi sınıflar (tüm) sınıflar tatil mi? MEBden tatil açıklaması

12 HAZİRAN NEDEN TATİL?

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sınav öncesinde bina ve çevresinin temizlik, hijyen ve fiziki şartlar bakımından sınava hazır hale getirilmesi, sınav salonlarının numaralandırılması ve gerekli yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi gibi okul hazırlıklarının tamamlanabilmesi adına 12 Haziran Cuma günü idari tatil ilan edildi.

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