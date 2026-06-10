Malatya’da uzun yıllar esnaflık yapan İsmet Aladağ 1990 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinden aldığı kolonya şişelerini biriktirdi. 10 bin parçalık koleksiyonuna daire parası teklif etseler de vermediğini belirten Aladağ, “Satmayı düşünmüyorum. Bu benim ömrümün bir parçası” dedi.

35 YILDA BİRİKTİRDİ Malatya'da yaşayan İsmet Aladağ, Türkiye'nin farklı illerinden topladığı kolonya şişelerini uzun yılladır biriktirerek 35 yıllık bir koleksiyon oluşturdu.

10 BİN PARÇA VAR Yaklaşık 10 bin parçalık kolonya koleksiyonuna daire değerinde teklif yapılmasına rağmen satmayı kabul etmediğini belirten Aladağ koleksiyonun korunmasını istedi.

DEV BİR KOLEKSİYON 1990 yılından bu yana kolonya toplayan Aladağ, yıllar içinde yüzlerce çeşit ve nadir şişelerden oluşan dev bir koleksiyon oluşturdu. Aladağ, iş yerinde iki odayı tamamen koleksiyonuna ayırdı.

10 MİLYON TL’LİK TEKLİFİ REDDETTİ Kolonyaları kişisel bir tutku için toplandığını belirten Aladağ zaman zaman yüksek teklifler geldiğini söyledi. Aladağ, en dikkat çekici teklifin 10 milyon TL karşılığında yapılan satın alma girişimi olduğunu ama bu teklifi de reddettiğini açıkladı.

“BU ÖMRÜMÜN BİR PARÇASI” Koleksiyonun kayıt altına alınarak korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Aladağ, şöyle konuştu: Satmayı düşünmüyorum. Bu benim ömrümün bir parçası. Mümkünse müze ya da üniversite çatısı altında ‘İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu' adıyla hayatta tutulmasını istiyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası