ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik “gizli bir görev” yürütüldüğünü ve bu kapsamda 200’den fazla geminin sorunsuz şekilde bölgeden geçtiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz trafiğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trump, geçen ay ABD ordusuna petrol tankerleri ve diğer ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla “gizli bir görev” yürütülmesi talimatı verdiğini belirtti. Bu kapsamda bölgede yürütülen faaliyetlerin sonuç verdiğini ifade eden Trump, 200’den fazla ticari geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçiş yaptığını söyledi.

Öte yandan "İran’ın ordusu yenilmiş, ekonomisi çökmüş durumdadır" diyen Trump, "İran için iş bitmiştir" ifadesini kullandı.

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