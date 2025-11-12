Trump Demokratlara ateş püskürdü: Gizlemek için her şeyi yapacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili siyasetçilerin, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in kendisiyle ilgili e-postaları yayınlamasına cevap verdi.

Trump, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü hükümetin kapanması ve diğer birçok konuda ne kadar başarısız olduklarını gizlemek için her şeyi yaparlar" dedi.

Söz konusu paylaşımları "tuzak" olarak nitelendiren Trump, "Sadece çok kötü ya da aptal bir Cumhuriyetçi bu tuzağa düşer. Demokratlar, ülkemizi acımasızca kapatarak ve aynı zamanda birçok kişiyi riske atarak ülkemize 1,5 trilyon dolarlık zarar verdiler ve bunun bedelini ödemeliler. Dikkatimizi, Epstein veya başka herhangi bir konuya çekmemeliyiz ve bu konuyla ilgilenen tüm Cumhuriyetçiler, yalnızca ülkemizi açmaya ve Demokratların neden olduğu büyük hasarı düzeltmeye odaklanmalıdır" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in e-postalarında yer alan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili iddiaları kamuoyu ile paylaşan Demokratlara tepki gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetti.

Leavitt, Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savundu.

Epstein'e ait söz konusu e-postaların Trump'ın yanlış bir şey yaptığına dair "hiçbir şeyi kanıtlamadığını" söyleyen sözcü, "Demokratların amacı Başkan'ı karalamaktır ve bunlar kötü niyetli çabalardır." dedi.

Demokratları "sahte bir hikaye oluşturmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlayan Leavitt, e-postalarda atıfta bulunulan "isimsiz kurbanın", "Başkan Trump'ın hiçbir suça karışmadığını söyleyen Virginia Giuffre olduğunu" iddia etti.

Demokratların sadece gündemi değiştirmek için bu tür adımları attığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, "Giuffre dahil kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu için Jeffrey Epstein'i yıllarca önce kulübünden attığını" ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'in, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımlamıştı.

Söz konusu yazışmalarda, Epstein'in 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer almıştı.

TRUMP'TAN, EPSTEİN İDDİASINA YANIT

Öte yandan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların "dikkat dağıtmaya" çalıştığını savundu.

Trump, "Demokratlar Jeffrey Epstein hilesini, özellikle de en son başarısızlıkları olan hükümetin kapanmasından dikkatleri başka yöne çekmek için kullanıyorlar." ifadesine yer verdi.

Hükümetin uzun süreli kapalı kalmasından Demokratları suçlayan Trump, Epstein konusunun Demokratlar tarafından "suçlarını örtmek" için gündeme yeniden getirildiğini kaydetti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI