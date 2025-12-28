Her gün binlerce kişinin kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı, yarın hizmete açılacak. İlk faz kapsamında Uzak Uçak Bekleme Salonu’nun hizmete alınacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, salonun 2 bin 560 metrekarelik geniş alanıyla yolculara nitelikli bir seyahat deneyimi sunacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında 11 ayda 44,2 milyon yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza atan Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni bir gelişmeyi daha duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazının yarın hizmete açılacağını paylaştı.

YARIN HİZMETE AÇILACAK

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen’de yeni bir dönem başlıyor. Terminal 2’yi; Terminal 1’e yaklaşık 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre ettik” dedi.

Bakan Uraloğlu, çalışmaların T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

“DAHA KONFORLU HÂLE GETİRDİK”

“Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk fazını yarın hizmete açıyoruz” diyerek yeni hizmeti duyuran Bakan Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sabiha Gökçen’de yeni bir dönem başlıyor. Artan yolcu talebini öngörerek, havalimanımızın kapasitesini ve yolcu konforunu güçlendiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, ana terminal olarak kullanılan Terminal 2’yi; Terminal 1’e yaklaşık 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre ettik. Söz konusu entegrasyonla birlikte ulaşımı da bütüncül bir anlayışla ele aldık. Otopark kapasitemizi artırırken, metro çıkışına entegre şehirler arası otobüs transfer alanıyla yolcularımızın terminal geçişlerini daha hızlı ve daha konforlu hâle getirdik. İlk faz kapsamında hizmete alacağımız Uzak Uçak Bekleme Salonu ise 2 bin 560 metrekarelik geniş alanıyla; oturum alanları, duty free, yeme-içme noktaları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla yolcularımıza nitelikli bir seyahat deneyimi sunacak.

İLAVE 5,5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Terminal 1’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağının altını çizen Bakan Uraloğlu “Sabiha Gökçen’i, büyüyen Türkiye’nin havacılık ihtiyaçlarına bugünden hazırlıyoruz” diye vurguladı.

11 AYDA YENİ REKOR

Daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin hizmete alınmasının ikinci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, yılın 11 ayında 44,2 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının, 2024'teki rekorunu geride bıraktığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık 2023'te hizmete açtığı pistin yolcu ve uçak trafiğine sağladığı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, 3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pistin geniş gövdeli uçakların inişine imkan sağlayacak şekilde inşa edildiğini vurgulamıştı.

Uraloğlu, pistin yanı sıra hizmete alınan taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üstyapının İstanbul'un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'in hava trafik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtmişti.

