Beyaz Saray’da şaşırtan an! Trump, Şara’ya 'Tek kişiyle mi evlisin?' diye sordu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'daki görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’a tarihin ilk mührü, ilk nota ve dünyanın ilk gümrük tarifesinden oluşan özel bir hediye koleksiyonu sundu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan görüntülerde, Trump’ın Şara’ya şaka yollu parfüm sıkarak “Tek kişiyle mi evlisin?” diye sorduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

'TARİHİ' HEDİYE KOLEKSİYONU

Washington’daki zirve, diplomatik gündemden çok renkli sahneleriyle konuşuldu. -Şara, ABD Başkanı'na tarihin ilk mührü, ilk nota ve dünyanın ilk gümrük tarifesini içeren nadir parçaları hediye etti.

Trump’ın eşi Melania Trump’a da özel bir armağan sunuldu. Görüşme sırasında Trump, Şara’ya şaka yollu parfüm sıkarak “Tek kişiyle mi evlisin?” sorusunu yöneltti. Şara’nın "Bir" cevabı salondaki gülüşmelere neden oldu.

ŞARA NEDEN ABD'YE GİTTİĞİNİ ANLATTI

Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu. Görüşmenin amacını "Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden inşasına başlamak" sözleriyle özetledi.

"Son 100 yılda ilişkilerimiz pek iyi gitmedi. Ancak artık ortak çıkarlarımız üzerine yeni bir sayfa açmak istiyoruz." dedi.

Şara, iki ülkenin güvenlik ve ekonomi alanında ortak hedeflere sahip olduğunu vurguladı. "Güvenlik, ekonomi ve enerji konularında iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ŞART"

Suriye lideri, ülkesindeki istikrarın bölgenin kaderini doğrudan etkilediğini söyledi. "Ekonomik kalkınma yaptırımların kaldırılmasıyla mümkündür. Bu konuda ilerleme kaydedildi ancak nihai kararı bekliyoruz." dedi.

Şara, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ABD ile ekonomik temasların artabileceğine işaret etti.

"İSRAİL İLE DOĞRUDAN MÜZAKERELER YÜRÜTÜYORUZ"

Görüşmede en dikkat çekici başlıklardan biri İsrail oldu. Şara, "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz ve anlaşmaya varma yolunda önemli mesafe katettik." dedi.

İsrail’in 2024 öncesi sınırlarına çekilmesinin bir ön şart olduğunu vurgulayan Şara, "Bu süreci hem Trump yönetimi hem de diğer uluslararası taraflar destekliyor." diye konuştu.

Şara ayrıca, Suriye’nin güneyinde silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin zorluklara değinerek "Bu alan İsrail’e saldırı üssü haline gelirse sorumluluğu kim üstlenecek?" sorusunu yöneltti.

RUSYA İLE İLİŞKİLER "STRATEJİK ÖNEMDE"

Şara, Rusya ile ilişkilerin Suriye açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi. "Rusya’ya ihtiyacımız var çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi. Onların desteği olmadan bazı adımları atmamız imkânsız." dedi.

Moskova ile stratejik çıkarlar paylaştıklarını belirten Şara, "Rusya’nın Suriye konusunda farklı alternatiflere yönelmemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.