Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de temasları devam ediyor. Bakan Fidan son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.
FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington’da ABD yetkilileriyle Suriye, Filistin, Rusya-Ukrayna ve İran konularında kapsamlı görüşmeler de gerçekleştirdi. Fidan, Sezar Yasası’nın kaldırılması, Suriye’nin bütünlüğü ve Gazze’de ateşkesin ilerletilmesi için Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü vurguladı.
