Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington’da ABD yetkilileriyle Suriye, Filistin, Rusya-Ukrayna ve İran konularında kapsamlı görüşmeler de gerçekleştirdi. Fidan, Sezar Yasası’nın kaldırılması, Suriye’nin bütünlüğü ve Gazze’de ateşkesin ilerletilmesi için Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü vurguladı.