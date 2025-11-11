Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü

Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü

- Güncelleme:
Bakan Fidan, ABD&#039;de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de temasları devam ediyor. Bakan Fidan son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü - 1. Resim

Bakan Fidan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington’da ABD yetkilileriyle Suriye, Filistin, Rusya-Ukrayna ve İran konularında kapsamlı görüşmeler de gerçekleştirdi. Fidan, Sezar Yasası’nın kaldırılması, Suriye’nin bütünlüğü ve Gazze’de ateşkesin ilerletilmesi için Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

