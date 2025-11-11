Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Washington’da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki ateşkesi ve bölgede istikrarı sağlamak için atılacak sonraki adımları görüşmek üzere bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bakan ve Dışişleri Bakanı, kalıcı bir barışa ulaşma çabalarına verdikleri desteği yinelediler” ifadeleri yer aldı.

RUBİO'DAN NATO MÜTTEFİKLERİNE ÇAĞRI