Meksika'da 250 kişiyi taşıyan bir tren kısmen raydan çıktı. Yetkililer, ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda açıklamada bulunmazken, polis ve ambulansın olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Meksika'da 250 kişiyi taşıyan bir tren kısmen raydan çıktı. Yetkililer, olayda ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Söz konusu demiryolu hattını işleten Meksika donanması, trenin lokomotifinin Oaxaca eyaletinin güneyindeki bir sefer sırasında raydan çıktığını bildirdi.

Trenin, Meksika Körfezi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar çalıştığı, hem yolcu hem de yük taşıdığı belirtilirken; donanma ise kazayla ilgili daha sonra güncellemeler paylaşacağını belirtti.

2023 YILINDA HİZMETE AÇILDI

AFP'nin haberine göre hat, 2023 yılında dönemin cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Meksika'nın güneydoğusunu geliştirmek için başlattığı büyük bir altyapı projesi olarak hizmete açılmıştı.

Oaxaca Valisi Salomon Jara, sivil savunma ekiplerinin, polisin ve ambulansların olay yerinde olduğunu söyledi ancak ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası