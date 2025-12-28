Ataşehir’de galericilik yapan bir kişi, sosyal medya üzerinden düzenlediği çekilişlerle araçları piyasa değerinin çok altında satmasıyla gündem oldu. Dikkat çeken sistem, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların galeri önünde kuyruklar oluşturmasına, hatta çadır kurmasına neden oluyor.

İstanbul Ataşehir’de galericilik yapan Muhsin İğrek, otomobil sektöründe alışılmışın dışında bir satış modeliyle dikkatleri üzerine çekti. “Yeni nesil galericilik” adını verdiği sistemde sosyal medya üzerinden çekilişler ve kampanyalar düzenleyen İğrek, araçları sürümden kazanma mantığıyla, piyasa değerinin oldukça altında satışa sunuyor.

GALERİ ÖNÜNE ÇADIR KURANLAR VAR

Yaklaşık iki yıldır bu modeli uyguladığını belirten İğrek’in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çekilişlere katılmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin farklı illerinden Ataşehir’deki galeriye gelmeye başladı. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk, zaman zaman dikkat çekici görüntülere sahne oluyor. Galeri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı kişilerin günlerce beklemek için çadır kurduğu da görülüyor.

50 bin liraya araç satıyor, önünde kuyruk var! Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar

50 BİN LİRAYA ARAÇ SATIYOR

Sosyal medyada paylaşılan çekiliş anları ve araç teslim videoları milyonlarca izlenmeye ulaşırken, sistem geniş bir takipçi kitlesi tarafından yakından izleniyor. Çekilişler sonucunda bazı müşterilerin 50 bin liraya varan bedellerle araç sahibi olduğu iddia ediliyor. Vatandaşlar, mevcut piyasa koşullarında ulaşılması zor hale gelen otomobillere daha uygun fiyatlarla sahip olabilme umuduyla bu organizasyonlara katılıyor.

Araba piyasasını dengelemek amacıyla bu yola çıktıklarını ifade eden Muhsin İğrek, amaçlarının uygun fiyatlı ve temiz araçları vatandaşla buluşturmak olduğunu dile getiriyor.

"49, 59, 70 BİN TL’YE ARAÇLAR ÇIKIYOR"

İlginin yoğun olduğunu söyleyen İğrek, "49 bin TL’ye, 59 bin TL’ye, 70 bin TL’ye araçlar çıkıyor. Başta insanlar ‘galericiler fiyatları yükseltti’ dedi ama asıl fiyatları şişirenler biniciler. Şu anda galerideki araçlar daha uygun. İlan sitelerine bakarsanız, en düşük ilanlarda her zaman galericiler vardır. Binicinin malı, çok ilgi olduğu için biraz daha değerli oluyor. Ben sadece İstanbul’dan gelsin diyorum ama geçenlerde bir çekiliş yaptık, Zonguldak’a çıktı. Zonguldak’tan arkadaşlar gelip aracı aldı. Çekiliş ve kuralar bizim olmazsa olmazımız, devam edecek. Ben çekiliş ve kura yapıyorum. Normal birine satsam o araba o saniyede satılır. Ama ben şeffaf ticaret adına ‘gelin, arabayı görün, yeri görün, her şeyi görün. Burada nasibinize alın’ diyorum" ifadelerini kullandı.

