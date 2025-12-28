Kocaeli’ye kadar ulaşan kar yağışı İstanbul’un kapısına dayanırken, Prof. Dr. Orhan Şen megakentin bazı bölgelerinde bu gece hafif kar görülebileceğini açıkladı. İşte uzman ismin dikkat çeken paylaşımı...

Yılın son günlerine girilirken, Kocaeli'ye kadar ulaşan kar yağışı, İstanbul'un kapısına dayandı. Megakentin birçok semtinde gün içerisinde kısa süreli dolu yağışı etkili olurken, milyonlar ne zaman kar yağacağını merak ediyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da sıcaklıklar kademeli olarak düşmeye devam ederken, termometrelerin 1 Ocak Perşembe günü eksi 1'e kadar inmesi bekleniyor. Meteoroloji, yeni haftada mevsimin ilk karının görülme olasılığına değinirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, Anadolu Yakası'nda oturanları ilgilendiren ifadeler kullandı. Şen, "ara sıra pencereden dışarı bakın" diyerek kar beklentisi olan bölgeleri işaret etti.

BU GECE KAR GÖRÜLEBİLİR

Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yükseklerinde bu gece hafif de olsa kar yağar. Ara sıra pencereden dışarı bakın. Sabah erken saatlerine kadar bu manzarayı görebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğim bölgeler"

Şen daha önce yaptığı açıklamada "İstanbul'da kar biraz zor görünüyor. Pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur görünebilir. Yılın sonunda da pek kar görünmüyor" sözlerine yer vermişti.

