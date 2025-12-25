Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Kocaeli ve Balıkesir'de düşen İHA'lara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Düşmüş halde bulunan İHA'lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Sonuç olarak bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen haftalık basın toplantısında, Kocaeli ve Balıkesir'de düşen insansız hava araçları (İHA) ile Ankara'da düşen Libya heyetini taşıyan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci yılı dolayısıyla ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, 23 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüş sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askeri heyet üyeleri ile uçuş ekibine rahmet, Libya halkına başsağlığı diledi.

LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAĞIN DÜŞMESİ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçağın elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ettiği, bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatıldığı anlatıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

"KAZA, TÜM YÖNLERİYLE VE TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki insansız hava aracı (İHA), bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopterinin derhal bölgeye sevk edildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış, uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

DÜŞEN VE DÜŞÜRÜLEN İHA'LAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşen ve düşürülen İHA'lara ilişkin sorular üzerine, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edilerek güvenli bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürüldüğü hatırlatıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

"HERHANGİ BİR ZAFİYET BULUNMAMAKTADIR"

Havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir ve Kocaeli'nde düşmüş halde bulunan İHA'lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dahil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA'lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."

TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, "Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Münbiç'te imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 737 kilometre olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

SURİYE'DE SON DURUM

Bakanlık tarafından, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, son dönemde terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiği, mutabakat sürecini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Suriye'deki mücadelenin, birlik ve bütünlüğü sağlanan, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenler ile istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye'den yana olanlar arasında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye'nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır." denildi.

YUNANİSTAN-İSRAİL-GKRY ARASINDA ANLAŞMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri iş birliği girişimlerine de değinildi.

Açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır, ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil, dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti oluşturmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, işbirliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır."

Öte yandan açıklamada, Yunan basınında yer alan "hava sahası ihlali" iddialarına ilişkin, "Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir." ifadeleri kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, ASELSAN'ın kuruluşundan bugüne savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya ve oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeye odaklandığını belirtti. ASELSAN'ın, hava savunma sistemlerinden radarlara, elektronik harpten elektro-optik ve aviyonik sistemlere, komuta kontrolden silah sistemlerine kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği sistemlerle dünya çapında bir marka haline geldiğini bildiren Aktürk, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı 'Oğulbey Teknoloji Üssü'nü hayata geçiren ve bugün 95 ülkede 100 bini aşkın ürünü aktif olarak kullanılan ASELSAN tarafından önümüzdeki dönemde muhtelif miktarda, Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G'nin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ile 35 milimetre Modernize Çekili Topun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılması planlanmaktadır."

Milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç-gereç ve mühimmatla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Araç ile Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tuğamiral Aktürk, kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ile kaçakçılıkla mücadelenin hudutlarda aralıksız devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda hafta boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Hududu yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 123 şahıs yakalanmış, 331 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 806, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 608 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 24 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam ettiğini ifade etti. Eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin konuşan Aktürk, 15 Aralık'ta başlayan ve İstanbul'da icra edilen SAT timleri ile Pakistan İkbal Timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatı'nın sona ereceğini belirtti.

NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde, 24 Aralık'ta Polonya hava sahasında görev yapan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın, bugün ise Romanya hava sahasında görev aldığını aktaran Aktürk, "Diğer yandan, Mehteran Birlik Komutanlığımız, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandoları tarafından Şehitleri Anma Günü kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser icra edilmektedir." dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda, 22 Aralık'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere "2025 Yılı Sürekli İşçi Temini" başvurularının yarın sona ereceğini belirten Aktürk, 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının alınacağını söyledi.

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini hatırlattı.

Bakanlık Sözcüsü Aktürk, şunları kaydetti:

"Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılında, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, şehadetlerinin 95'inci yıl dönümünde Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, asil milletimiz ve personelimizin bağış ve katkılarıyla şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimiz ile silah arkadaşlarımıza destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının 26'ncı kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz."

