19 Aralık'ta İzmit'e düşen insansız hava aracının (İHA) ardından bir İHA da Balıkesir'in Manyas ilçesinde boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

RUSYA'YA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Düşen İHA’nın, Rusya’ya ait Merlin-VR keşif dronu olduğu değerlendiriliyor. Merlin-VR; uzun menzilli, düşük gürültülü bir istihbarat-keşif (ISR) platformu olarak biliniyor ve 600 kilometreye kadar menzil ile yaklaşık 10 saat havada kalış süresine sahip. Dron, katapult ile fırlatılıyor ve görev sonrası paraşütle geri indiriliyor. Üzerinde 7 kilograma kadar elektro-optik (EO) sensör taşıyabiliyor. Merlin-VR’ler, 2022’den bu yana Ukrayna hava savunma sistemleri ve FPV önleme dronları tarafından birçok defa düşürüldü. Her bir birimi yaklaşık 300 bin dolar değerinde.

İZMİT'E DE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan 19 Aralık'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana İHA düşmüştü. Düşen İHA olay yerine gelen ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

KARADENİZ'DE F-16'LAR İHA'YI VURDU

15 Aralık 2025 tarihinde de Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmiş, F-16'lar İHA'yı vurarak etkisiz hale getirmişti. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şunları söylemişti:

"15 Aralık tarihinde F-16’larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Tespit eden arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de İHA ve insansız deniz araçları (İDA) yoğun olarak kullanılıyor. Bizim vurduğumuz İHA da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı.

F-16’larımız tarafından takip edilerek meskun mahallerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava-hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."

