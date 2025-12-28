Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde pazartesi günü okullar tatil edildi
Yurdun birçok noktasında etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı eğitim-öğretime de engel oldu. Çok sayıda ilde 29 Aralık Pazartesi günü okullar tatil edildi. Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi. İşte okulların tatil edildiği iller...
Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgasının ardından birçok noktada etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı eğitim-öğretimde de aksamalara neden olurken, çok sayıda ilde okulların tatil olduğu haberi peş peşe geldi.
Valiliklerden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeni ile okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
İşte okulların tatil edildiği iller:
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.