Pegasus, 2026 kış dönemi için beklenen yurt dışı kampanyasını başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan bu kampanya, özellikle kış ve erken bahar döneminde Avrupa seyahati planlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, 5 Euro bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahat planlayanlara kaçırılmayacak bir kampanya duyurdu. Uygulama kapsamında, belirtilen yurt dışı hatlarında ekonomik fiyatlarla Avrupa, Orta Doğu ve daha birçok destinasyona uygun maliyetle uçmak mümkün. Özellikle sonbahar ve kış döneminde yurt dışı tatili planlayanlar, bu fırsat sayesinde uçak bileti maliyetini ciddi oranda düşürebilecek. Kampanya, toplam 150 bin koltukla sınırlı olacak.

PEGASUS KAMPANYA TARİHLERİ

Pegasus tarafından yapılan duyuruya göre kampanya, 23 Aralık 2025 itibarıyla başladı. İndirimli bilet satışı 25 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek. Yolcuların bu tarihler arasında biletleme ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Kampanya kapsamındaki uçuş tarihleri ise 1 Şubat 2026 – 28 Mart 2026 arasını kapsıyor.

Pegasustan yurt dışı uçuş kampanyası! 5 Euro bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

SINITRLI KOLTUK

Kampanya, Kıbrıs uçuşları hariç olmak üzere, Pegasus'un taşıyıcı olduğu seçili direkt yurt dışı hatlarında geçerli olacak. Şirket, bu indirimli fiyatların toplam 150.000 adet koltuk ile sınırlandırıldığını belirtti. Koltuklar tükendiğinde kampanya fiyatları otomatik olarak sona erecek.

SOSYAL MEDADAN DUYURULDU

Pegasus'un "X" hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

Yurt dışı biletlerim 5 € + vergilerden başlayan fiyatlarla seni bekliyor.

Biletini şimdi al, 1 Şubat - 28 Mart 2026 tarihleri arasında dilediğin ülkeyi keşfet! Üstelik 150.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket seçimine özel olarak kabin bagajı hakkı 5€ ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5€!

https://flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından hemen biletine göz at, keşfetmeye başla!

Kampanyalı bilet alırken hatırlamanda fayda var:



- Kampanya belirli tarihlerde geçerli, ilk olarak bu tarihler aralığında arama yapmayı unutma.

- Para birimini dilersen TL dilersen EURO olarak seçebilirsin. 5€ + vergilerle kampanyasında doğru bilete ulaşmak için bizce EURO üzerinden ilerlemelisin.

- Bu kampanyaya vergiler dahil DEĞİL. Unutma, vergiler her şehre göre farklılık gösterir. İlgili tarifeli uçuşlarda € güncel kur üzerinden hesaplanarak vergi tutarına eklenir.

- Kampanyaya dahil olan hatlarda bilet seçim aşamasında indirimli fiyatları göreceksin ama unutma bu kampanya 150.000 koltuk ile sınırlı. İlgili uçuşu seçtikten mobil uygulamada sağ alt köşede, web sayfamızda ise sağ üst köşede yer alan Toplam Tutar sekmesi üzerinden ücret detayına tıklayarak 5€+ vergilerden başlayan tutarı görebilirsin. Her uçakta belli sayıda koltuk indirimde oluyor, onu da bulmak sana kalmış.

- Kampanyalı biletler Light pakette geçerli. Diğer paketleri seçersen kampanyalı biletine paket ücreti eklenir.







PEGASUS KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Yurt dışı ucuza uçak bileti kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Pegasus Havayolları'nın resmi internet adresinden kampanyanın geçerli olacağı ülkeleri görüntüleyebiliyor.



