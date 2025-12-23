Bir sosyal medya içerik üreticisinin Moğolistan gezisinde Kazak Müslümanlara dair paylaşımı tekrar viral oldu. Videoda atlarıyla birlikte karların üstünde namaz kılan cemaat Orta Asya'da İslami hayatı gündeme getirdi.

Ülkeleri gezerek Youtube ve sosyal medyaya içerik üreten bir kullanıcının Moğolistan seyahati sırasında kayda aldığı görüntüler, tekrar gündeme geldi.

Moğolistan’da yaşayan Kazak Müslümanlara dair paylaşılan video, zorlu kış şartlarına rağmen yerine getirilen bir ibadet sahnesiyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Videoda, Moğolistan’ın karla kaplı dağlık bölgelerinde bir araya gelen Müslüman Kazak Türklerin, atlarıyla birlikte karların üzerinde saf tutarak namaz kıldıkları görülüyor.

Moğolistan'da şaşırtan namaz yeniden gündemde! Bütün zorluklara rağmen cemaati bırakmıyorlar

Yoğun kar yağışı, sert rüzgâr ve eksi derecelere varan hava sıcaklıklarına rağmen cemaatin huşû içinde ibadet etmesi dikkat çekiyor. Beyaz örtüyle kaplanan coğrafyada gerçekleşen bu namaz, izleyenler tarafından "Orta Asya Türkleri İslamiyet'e her geçen gün daha da bağlanıyor" sözleriyle yorumlanıyor.

Daha önce farklı zamanlarda paylaşılan video, tekrar kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve dinî farkındalık oluşturdu.

Moğolistan'da bir köy camisi

MOĞOLİSTAN'DA İSLAM

Uzun yıllar SSCB idaresinde buluna Moğolistan'da dini hayat 1924-1990 yılları arasında baskı altındaydı.

Camileri tamamen kapatılan ve İslamiyet'e dair her şeyi ortadan kaldırıldığı ülkede, 90'lardan Sovyetlerin yıkılmasıyla dini hürriyet geldi.

Moğolistan'daki Müslümanlardan Hoton Türkü bir din adamı

Dini baskıdan kurtulan ülkede Müslümanlar azınlıkta bulunuyor. Çoğunlukla Kazak Türkleri tarafından yaşatılan İslami hayat, her türlü zorluğa rağmen icra ediliyor.

Dini hürriyet ve sosyal medyanın etkisiyle son yıllarda ülkede İslamiyet'e bir yöneliş olduğu görülüyor.

Hıristiyanlık propagandasının yoğun bir şekilde yürütüldüğü ülkede, Kazak Türkleri İslamiyet'e daha sıkı bağlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası