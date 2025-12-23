Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekimde 182 milyar 799 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 637 milyon dolar, yükümlülükler 834 milyon dolar arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 803 milyon dolar azalarak 182 milyar 799 milyon dolara geriledi.

Ekim 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 281 milyon dolar ve 656 milyon dolar artarken, türev varlıklar, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 183 milyon dolar, 81 milyon dolar ve 36 milyon dolar azaldı. Buna bağlı olarak toplam varlıklar 1 milyar 637 milyon dolar arttı.

NAKDİ KREDİLER 1.7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 697 milyon dolar artarken, ithalat borçları, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 396 milyon dolar, 322 milyon dolar ve 144 milyon dolar azaldı. Bu gelişmeler sonucunda toplam yükümlülükler 834 milyon dolar arttı.

KISA VADELİ KREDİLER AZALDI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ekim 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, Eylül 2025 dönemine göre 355 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 32 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 197 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 497 milyon dolar yükseldi.

Ekim 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 142 milyar 63 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 131 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 10 milyar 735 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu tutar Eylül 2025 dönemine göre 1 milyar 813 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

