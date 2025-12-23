Nevşehir'de karşı şeride geçen otomobille tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında otomobil sürücüsü M.Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil; burada Y. D.'nin kullandığı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ü., F.K. ve S.E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Münevver Ü. (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

