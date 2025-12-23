Irak’ta enerji krizi resmen başladı. İran’dan gelen doğal gaz akışı önce kısıldı, ardından tamamen durduruldu. Elektrik üretiminde binlerce megavatlık kayıp yaşanırken, yaz öncesi gelen bu ani kesinti Bağdat’ta alarm zillerini çaldırdı.

Irak, enerji alanında kritik bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Ülkeye İran’dan gelen doğal gaz akışının tamamen kesildiği açıklandı.

Irak Elektrik Bakanlığı’na göre, gaz akışının durmasıyla birlikte ülkenin elektrik sisteminde 4 bin ila 4 bin 500 megavat arasında üretim kaybı yaşanıyor. Kesinti özellikle yaz aylarına girilirken enerji arzı açısından büyük risk.

Yetkililer, Petrol Bakanlığı ile koordinasyon içinde santrallerin yerli ve alternatif yakıtlarla beslenmeye başlandığını, elektrik üretiminin şimdilik kontrol altında tutulduğunu aktardı.

Doğal gaz akışı sıfırlandı! İran’dan sürpriz hamle!

IRAK DOĞAL GAZA BAĞIMLI

Irak, elektrik üretiminde büyük ölçüde doğal gaza bağımlı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri, İran’dan ithal edilen doğal gazla çalışan santrallerden sağlanıyor.

Gaz akışının tamamen durması, yalnızca elektrik üretimini değil, sanayi ve günlük yaşamı da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre, kesintinin uzaması halinde Irak’ın enerji açığı daha da büyüyebilir.

Gözler şimdi, Tahran-Bağdat hattında atılacak yeni adımlara ve gaz akışının ne zaman yeniden başlayacağına çevrilmiş durumda.

