25. Kış Olimpiyat Oyunları’nın Milano’daki açılış töreninde İsrail kafilesi tribünlerden yükselen yuhalama sesleriyle karşılandı. Tören öncesinde kent merkezinde Filistin’e destek gösterileri yapıldı.

2026 Milano–Cortina Kış Olimpiyatları, Milano’daki San Siro Stadı başta olmak üzere dört farklı noktada düzenlenen eş zamanlı törenlerle resmen başladı. Açılışı yaklaşık 75 bin sporsever izlerken, törene İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve IOC Başkanı Kirsty Coventry de katıldı.

İSRAİL PROTESTOSU DAMGA VURDU

Ülke geçitleri sırasında İsrail kafilesinin piste çıkmasıyla stadyumdaki atmosfer değişti.

San Siro Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisinde İsrail’in dört kişilik delegasyonu geçiş yaparken bazı seyirciler ıslık ve yuhalama ile tepki gösterdi.

MİLANO SOKAKLARINDA FİLİSTİN GÖSTERİSİ

Açılış töreninden önce Milano’da olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında da protestolar yaşandı. Milano Devlet Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterdi. Göstericiler Francesco Sforza Caddesi’ni doldurdu.

"KIRMIZI KART" ÇAĞRISI

Protestoya katılan gruplar ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüyüş yaptı. "İsrail’e kırmızı kart" yazılı pankartlar taşındı.

Olimpiyat ruhunun barış ve kardeşlik teması taşıdığı hatırlatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İtalyan güvenlik güçleri, meşale geçişi ve açılış günü kent genelinde geniş önlemler aldı. Protestolar sırasında tansiyon yükselse de gösteriler barışçıl şekilde devam etti.

TÜRK BAYRAĞINI FURKAN AKAR VE İREM DURSUN TAŞIDI

Törenler sırasında Türk bayrağını, Milano'da Furkan Akar, Predazzo'da ise İrem Dursun taşıdı.

Oyunlarda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

