Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ile eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden saç ve kan örnekleri alınmasının ardından Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

ÜNLÜLERİN MEKANINA OPERASYON

“Ünlülerin uğrak yeri” olarak bilinen Kütüphane adlı mekana, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının sağlandığı iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında işletme müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alınmıştı.

Yapımcı Umut Evirgen ise, dün akşam eşi Alina Boz’un başrolünü üstlendiği “Palamut Zamanı” oyununu izlemek için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alınmıştı. Öte yandan, Evirgen’in evine geçen haftalarda da polis baskını düzenlendiği ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KİTAP RAFLARINDAN GECE KULÜBÜNE...

Evirgen, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyonda adı geçen “Kütüphane” adlı mekanın sahibi olarak biliniyor. Geçtiğimiz hafta mekana narkotik bir operasyon düzenlenmişti.

Müşterilerine “gizlilik ve mahremiyet” garantisi veren Kütüphane’de fotoğraf çekmenin kesinlikle yasak olduğu ifade ediliyor. Mekanın üst katına ise adeta gizli bir geçitten ulaşılabiliyor.

Restoranın merdivenlerinden yukarı çıkıldığında, raflarında kitapların bulunduğu klasik bir kütüphane ile karşılaşılıyor. Ancak bu kütüphane, özel bir mekanizma ile açıldığında gece kulübüne dönüşüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası