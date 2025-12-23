Yüz binlerce gizli belge internete düştü, eski başbakanın özel mesajları ifşa edildi. Uluslararası basına göre İran bağlantılı hackerlar, İsrail’in siber savunmasını delerek ülkeyi hem güvenlik hem de prestij açısından zor durumda bıraktı.

İsrail, son dönemde İran bağlantılı hacker gruplarının gerçekleştirdiği ardı ardına siber saldırılarla ciddi bir güvenlik ve itibar kriziyle karşı karşıya kaldı.

Uluslararası ajanslar ve ABD basınında yer alan değerlendirmelere göre, saldırılar kamu kurumlarından hastanelere, eski başbakanlardan savunma projelerine kadar geniş bir alanı hedef aldı.

İsrail’in elektrik şebekesi gibi kritik altyapılarda yüksek siber güvenlik standartları uygulansa da hastane ve bazı kamu kurumlarının aynı düzeyde korunmadığı ortaya çıktı.

İran basınına göre İran bağlantılı hackerlar bilinen açıkları ve klasik oltalama yöntemlerini kullanarak kritik sistemlere sızdı.

YÜZ BİNLERCE BELGE SIZDIRILDI

Son iki yıl içinde İsrail’deki devlet kurumlarından yüz binlerce iç yazışma, e-posta ve belge internete düştü.

En dikkat çekici sızıntılardan biri, İsrail Ulusal Savunma Koleji’nden çalınan veriler oldu. Bu dosyalarda İsrailli generallerin yanı sıra ABD ve Hindistan’dan yetkililere ait pasaport bilgilerinin yer aldığı aktarıldı.

Bunun yanında Adalet Bakanlığı’na ait 15 yılı aşkın iç yazışmalar ile Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndaki silah ruhsatı başvuruları da ifşa edildi. Bazı sızıntıların askerî sicilleri ve hastanelere ait hassas sağlık verilerini içerdiği görüldü.

ESKİ BAŞBAKAN'IN ÖZEL BİLGİLERİ İRAN'IN ELİNDE

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, geçen hafta İran bağlantılı Handala adlı hacker grubu, eski Başbakan Naftali Bennett’e ait telefon rehberi ve Telegram mesajlarını da sızdırdı.

Bennett, hesabının ele geçirildiğini doğrularken, saldırının İsrail’in siber savunmasına dair soru işaretlerini artırdığı yorumları yapıldı.

HACKLE VE SIZDIR

"Hackle ve sızdır” yöntemiyle haraket eden gruplar siber savaş stratejisini uyguluyor.

ABD basını İran bağlantılı grupların sisteme girdikten sonra verileri kamuoyuna yayarak İsrail’i siyasi ve psikolojik baskı altına almayı hedeflediğini yazdı.

“SİBER GÜÇ” İMAJINA AĞIR DARBE

Sözde ileri seviye siber operasyonlarıyla bilinen İsrail için bu sızıntılar ciddi bir itibar kaybı olarak değerlendirilmekte.

İsrail ordusunun 8200 Birimi ve Pegasus gibi tartışmalı siber yazılımların ihracatıyla tanınan ülkenin, nispeten basit yöntemlerle yapılan saldırıları engelleyememesi dikkat çekti.

Uzmanlar, Knesset’te kapsamlı bir siber güvenlik yasası çıkarılmadığı sürece kritik altyapı dışındaki kurumların benzer saldırılara açık kalacağına değindi.

İsrailli yetkililere göre, İran ile uzun süredir devam eden “gölge savaş” artık dijital alanda daha görünür ve yıpratıcı bir boyuta taşınmış durumda.

“Siber alanda ateşkes olmaz” diyen güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların önümüzdeki dönemde artarak sürebileceği uyarısında bulundu.

