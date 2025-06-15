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İran tuşa bastı! İsrail’e siber saldırı yağmuru başladı

Kaynak: Dış Haberler
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İran tuşa bastı! İsrail’e siber saldırı yağmuru başladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran’ın vurulmasının ardından Tel Aviv, şimdi de ekran başında saldırıya uğruyor. Son 48 saatte İsrail’e yönelik siber saldırılar %700 oranında arttı.

İsrail merkezli siber güvenlik firması Radware, İran’a yönelik saldırıların ardından son 48 saat içinde İsrail’e yönelik siber saldırıların yüzde 700 oranında arttığını açıkladı. Açıklamada, saldırıların başlıca hedefleri arasında devlet siteleri, finans kuruluşları, telekom şirketleri ve kritik altyapıların yer aldığı bildirildi.

RADWARE: KÖTÜ NİYETLİ AĞ FAALİYETLERİ OLAĞANÜSTÜ BOYUTTA

Radware Siber Tehdit İstihbaratı Başkan Yardımcısı Ron Meyran, "Sadece iki gün içinde kötü niyetli faaliyetlerdeki yüzde 700’lük artış, İran devlet aktörlerinin ve İran yanlısı hacker gruplarının siber misilleme operasyonlarından kaynaklanıyor." dedi.

Rapora göre saldırılar; dağıtık hizmet reddi (DDoS) atakları, altyapıya yönelik sızma girişimleri, veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı şeklinde gerçekleşti. Radware, İran’a bağlı tehdit gruplarının Telegram gibi açık kaynaklı platformlardaki hareketliliğine de dikkat çekti.

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Şirketin açıklamasında, "İran devlet destekli siber grupların altyapı ve psikolojik etkiyi bozmaya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Dış Haberler

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