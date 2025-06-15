Putin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 18:01 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 18:18 - Güncelleme:

İsrail basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün İran'ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü aktardı. Putin görüşme sonrası İran dini lideri Hamaney'e 'İran rejiminin tehlike altında olduğunu' söyledi. Rus lider Hamaney'e Amerikalılarla müzakereleri hızlandırmasını tavsiye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İran'ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme başlattı. Moskova ile Washington hattında yapılan görüşmede İran-İsrail savaşı masaya yatırıldı. İlgili Haber ABD Başkanı Trump'tan "barış" açıklaması! "İran ve İsrail anlaşacak" PUTİN TAHRAN'I UYARDI: REJİM TEHLİKE ALTINDA İsrail basınından Israel Hayom'un haberine göre; Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Hamaney'e İran rejiminin tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Rus lider Putin, Hamaney'e Amerikalılarla müzakereleri hızlandırmasını tavsiye etti. İlgili Haber İsrail-İran arasında propaganda savaşı! Netanyahu'dan ayaklanma çağrısı, Hamaney'den İbranice tehdit

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru