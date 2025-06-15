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Putin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Putin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney&#039;i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün İran'ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü aktardı. Putin görüşme sonrası İran dini lideri Hamaney'e 'İran rejiminin tehlike altında olduğunu' söyledi. Rus lider Hamaney'e Amerikalılarla müzakereleri hızlandırmasını tavsiye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İran'ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme başlattı.

Moskova ile Washington hattında yapılan görüşmede İran-İsrail savaşı masaya yatırıldı. 

Putin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında - 1. Resim

PUTİN TAHRAN'I UYARDI: REJİM TEHLİKE ALTINDA 

İsrail basınından Israel Hayom'un haberine göre; Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Hamaney'e İran rejiminin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Putin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında - 2. Resim

Rus lider Putin, Hamaney'e Amerikalılarla müzakereleri hızlandırmasını tavsiye etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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