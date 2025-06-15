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ABD Başkanı Trump'tan "barış" açıklaması! "İran ve İsrail anlaşacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, iki ülke arasında barışı sağlamaya yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

ABD Başkanı Trump'tan

"BARIŞ SAĞLANACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, iki ülke arasında barışı sağlamaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump'ın, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamaları şu şekilde:

İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan’ın yapmasını sağladığım gibi. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ticaret yoluyla görüşmelere akıl, birlik ve sağduyu getirilerek, iki mükemmel liderin hızlı karar verip durdurmasını sağladım! Ayrıca, ilk görev dönemimde, Sırbistan ile Kosova uzun yıllardır süren sıcak çatışma halindeydi ve bu uzun süreli çatışma neredeyse savaşa dönüşüyordu.

Ben bunu durdurdum (Biden bazı çok aptalca kararlarla uzun vadeli ihtimalleri zedeledi, ama bunu yine düzelteceğim!).

Bir başka örnek Mısır ile Etiyopya arasında Nil Nehri üzerinde büyük bir baraj yüzünden yaşanan anlaşmazlık. Benim müdahalemle şimdilik barış sağlandı ve öyle kalacak! Aynı şekilde yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok iş yapıyorum ama hiç takdir görmüyorum, ama sorun değil, halk anlıyor. Orta Doğu'yu tekrar büyük yapalım!

ABD Başkanı Trump'tan

TAHRAN YİNE BOMBALANDI

İsrail, son olarak İran'ın başkenti Tahran'ı hedef almıştı.

Saldırıda, Tahran Emniyet Müdürlüğü'ne nokta atışlar gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü binası, İsrail istihbarat servisi Mossad’a ait FPV (First Person View) tipi saldırı dronlarıyla vuruldu. Saldırıda, hafif hasar meydana gelirken, çok sayıda polis memuru da yaralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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