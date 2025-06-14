CANLI | İsrail, İran'a yeni hava saldırıları başlattı! Savaş uçakları bir bir düşürülüyor

İsrail'in İran'a yönelik yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. İsrail ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenlemesiyle birlikte an itibariyle 6 kent eş zamanlı hedef alınıyor. İsrail ordusu ciddi bir cephaneliğe sahip olduklarını belirtirken, İran ordusu da 10 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. İşte anbean bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İRAN: ŞİDDETLİ SALDIRILAR BİRKAÇ SAATE BAŞLAYACAK

İSRAİL DRONU, TAHRAN SEMALARINDA İMHA EDİLDİ

BATI AZERBAYCAN DA HEDEF ALINIYOR

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İSRAİL'DEN 6 KENTE EŞ ZAMANLI SALDIRI

İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN TEHDİT

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

14.06.2025 21:25

İRAN: ŞİDDETLİ SALDIRILAR BİRKAÇ SAATE BAŞLAYACAK

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, İran lideri Ali Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail'e yönelik şiddetli ve yıkıcı İran saldırıları birkaç saat içinde başlayacak" ifadeleri yer aldı.

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14.06.2025 21:20

İSRAİL DRONU, TAHRAN SEMALARINDA İMHA EDİLDİ

İran basını, Tahran çevresinde düşürüldüğü iddia edilen İsrail İHA’sının enkaz görüntülerini yayınladı.

14.06.2025 21:15

BATI AZERBAYCAN DA HEDEF ALINIYOR

İran basını, İsrail ordusunun İran’da başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi.

14.06.2025 21:11

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava sistemlerinin İsrail hedeflerine karşılık verdiği görülüyor.

14.06.2025 21:07

İSRAİL'DEN 6 KENTE EŞ ZAMANLI SALDIRI

İsrail, İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu tarafından an itibariyle hedef alınan İran kentleri ise şunlar oldu:

▪️Tahran

▪️Tebriz

▪️Şahrud

▪️Bender Abbas

▪️İsfahan

▪️Hürremabad

14.06.2025 21:05

İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ

İran ordusu, İsrail'e ait 10 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

14.06.2025 21:00

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN TEHDİT

İsrail ordu sözcüsü, İsrail'in şu anda İran'a saldırdığını ve düşmanının "Hala İsrail'e ciddi zarar verebilecek bir cephaneliğe sahip olduğunu" söyledi.

14.06.2025 20:50

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin bu gece yerel saatle 22.00'de Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırıları ele alacağı aktarıldı.

İran'dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırıları nedeniyle başbakan ve güvenlik kabinesi üyelerinin güvenli bir yeraltı sığınağında toplanacağı belirtildi.

Yer: İran-İsrail