Youssef En-Nesyri, Fas tarihine geçti: Hakim Ziyech'i de geride bıraktı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijer'i 5-1 mağlup ettiği maçta tarihe geçti. Deneyimli santrfor, kendisi gibi yolu Süper Lig'den geçen Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech'i geride bırakmayı başardı.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nda Fas, Kazablanka'da Nijer'i konuk etti. Ev sahibi, 5-1'lik farklı galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Maçın 77'nci dakikasında Fas'ın 4'üncü golünü atan Youssef En-Nesyri, milli takım kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de 79 maçta 38 gol ve 8 asist yaptı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Fas'ta gol sayısını 26'ya yükselten tecrübeli futbolcu, 25 golü bulunan Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech'i geride bıraktı. Böylece 29 yaşındaki Fenerbahçe'nin eski golcüsü, "ülke milli takımının en skorer 3'üncü futbolcusu" oldu.

Hakim Ziyech, Galatasaray'da 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Ahmed Faras, 36 gol ile Fas Milli Takımı'nda en çok gol atan futbolcu konumunda bulunuyor. Salaheddine Bassir ise 27 gol ile ikinci sırada yer alıyor.

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