İsrail-İran arasında propaganda savaşı! Netanyahu'dan ayaklanma çağrısı, Hamaney'den İbranice tehdit

İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı geldi. İran Dini Lideri Hamaney ise İbranice tehditte bulundu.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu yönetimi, İran'da üst düzey komutanları ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. 20 komutanı ve sayısız bilim insanını öldüren İsrail, bir nükleer tesisi daha vurdu. İran ise balistik füzelerle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail geneline misilleme saldırısı başlattı.

Saldırılar sürerken İran ve İsrail liderleri propaganda savaşını da sürdürdü.

NETANYAHU'DAN İRAN HALKINA AYAKLANMA ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Netanyahu, “Özgürlük için ayağa kalkın, yolunuzu açıyoruz.” diyerek İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, Daha fazlası yolda ve rejim, ne olduğunu anlamayacak bile. İran ve İsrail milletleri, Kiros’tan bu yana gerçek dost olmuşlardır. Sancağınız ve tarihi mirasınız altında toplanıp özgürlüğünüz için mücadele etme zamanı gelmiştir. İsrail’in savaşı sizinle değil, ortak düşmanımızla. İsrail halkı sizinle. Sesinizi duyurma fırsatı elinizde.” ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN İBRANİCE TEHDİT

İran Dini Lideri Hamaney’den ise İbranice Tehdit geldi. “Siyonistlerin Hayatını Kabusa Çevireceğiz” diyen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in resmi İbranice hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’e yönelik sert bir mesaj verildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu büyük hata, Siyonist varlığı kırılganlığa çevirecek ve hayatını kabusa dönüştürecektir."