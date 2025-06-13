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Hamaney'den misilleme açıklaması! "Acınacak hale gelecekler"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, İran'ın lideri Ayetullah Hamaney, İsrail'in ellerinden kurtulamayacağını söyledi. Hamaney, "İsrail'e bu gece rahat uyku yok. Siyonist rejim bu suçlardan yara almadan sıyrılamayacak." dedi.

Dün gece, İsrail'den İran'a yönelik sert bir hava saldırısı başlatıldı. Halen devam eden saldırılarda az çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dünya, İran'dan gelecek muhtemel bir misillemeyi beklerken, İsrail'den kendi halkına yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEMEYE KARŞI ALARM GELMİŞTİ

İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki tüm vatandaşlara şu anda korunaklı alanlara yakın yerde kalmaları talimatını verdi.

Halktan, açık alandaki hareketlerini en aza indirmeleri ve kalabalıklardan kaçınmaları istendi.

Hamaney'den misilleme açıklaması!

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Bu açıklamaların hemen ardından, İran'ın lideri Ayetullah Hamaney, İsrail'in ellerinden kurtulamayacağını söyledi. 

Hamaney şu ifadeleri kullandı:

Silahlı kuvvetler güçlü bir şekilde hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi cezalandıracak.

Siyonist rejimin suçu cezasız kalmayacak.

İran halkı, bu konuda herhangi bir gevşeme olmayacağından emin olabilir.

Halkımız emin olsun ki, karşılığımız hafif olmayacak. Yarım yamalak cevap vermeyeceğiz. Siyonistler işledikleri suçtan cezasız kurtulamayacak. Ordumuz güçlü hareket edecek ve Siyonistleri acınası bir hale sokacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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