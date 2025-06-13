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İran misillemesi yakın! İsrail alarma geçip halkına seslendi: Sığınaklara kaçın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran misillemesi yakın! İsrail alarma geçip halkına seslendi: Sığınaklara kaçın
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail tarafından İran'a başlatılan hava saldırısı halen devam ederken, bölgedeki gerginlik zirve seviyeler ulaştı. İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki tüm vatandaşlara şu anda korunaklı alanlara yakın yerde kalmaları talimatını verdi. Halktan, açık alandaki hareketlerini en aza indirmeleri ve kalabalıklardan kaçınmaları istendi.

Dün gece, İsrail'den İran'a yönelik sert bir hava saldırısı başlatıldı. Halen devam eden saldırılarda az çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dünya, İran'dan gelecek muhtemel bir misillemeyi beklerken, İsrail'den kendi halkına yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi.

İran misillemesi yakın! İsrail alarma geçip halkına seslendi: Sığınaklara kaçın - 1. Resim

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME GELEBİLİR!

İsrail Savunma Komutanlığı'nın X sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda, beklenen İran misillemesine karşı İsrail halkına sığınaklara çekilmesi talimatı verildi. 

IDF'in söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki tüm vatandaşlara şu anda korunaklı alanlara yakın yerde kalmaları talimatını verdi. Halktan, açık alandaki hareketlerini en aza indirmeleri ve kalabalıklardan kaçınmaları istendi. Alarm verildiğinde, vatandaşların korunaklı alanlara girmeleri ve yeni resmi bir duyuru yapılana kadar bu alanlarda kalmaları gerektiği belirtildi.

İran misillemesi yakın! İsrail alarma geçip halkına seslendi: Sığınaklara kaçın - 2. Resim

Söz konusu duyuru öncesi IDF tarafından paylaşılan bir başka gönderide ise, Kudüs'te alarmların çaldığı bilgisi verilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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