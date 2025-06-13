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İran'da nükleer sızıntı var! Saldırı sonrası BM'den korkutan açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran&#039;da nükleer sızıntı var! Saldırı sonrası BM&#039;den korkutan açıklama
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Atom Enerji Kurumu Genel Sekreteri Rafael Grossi Birleşmiş Milletler Konseyin'de konuştu. Grossi İsrail'in vurduğu Natanz nükleer tesisinde sızıntı olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerji Kurumu Genel Sekreteri Rafael Grossi BM’de konuştu. Grossi, "Natanz nükleer tesisinde radyoaktif kirlilik ve kimyasal sızıntı tespit edildi. İran’ın uranyum zenginleştirme tesisi tamamen imha edildi" dedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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