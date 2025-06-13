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ABD kalkan oldu! İran'ın misillemesine karşı İsrail'e destek verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD kalkan oldu! İran&#039;ın misillemesine karşı İsrail&#039;e destek verdi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil olmadığını açıklayan ABD, Tahran yönetiminin misilleme saldırısına karşı İsrail'e kalkan oldu. ABD'nin İran füzelerini etkisiz hale getirmek için İsrail'e destek verdiği iddia edildi.

ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği iddia edildi.

ABD İSRAİL'E KALKAN OLDU

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği belirtildi.

İRAN'IN FÜZELERİNİ İMHA ETTİ

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

ABD HENÜZ SESSİZ

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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