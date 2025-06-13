İran, İsrail'e ait savaş uçağını vurdu
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İran ordusu, İsrail'e ait bir savaş uçağını vurduğunu açıkladı. İsrailli pilotun düşen uçaktan atladığı görüntüler ortaya çıktı.
İsrail, bugün İran'da üst düzey komutanları ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. 20 üst düzey komutanı öldüren ve nükleer tesisleri hedef alan İsrail'in savaş uçağının İran tarafından vurulduğu öğrenildi.
İSRAİL'E AİT UÇAĞI VURDUK
İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı vuruldu. İran ordusu, "Siyonist rejime ait bir savaş uçağını vurduk" ifadelerini kullandı.
PİLOT DÜŞEN UÇAKTAN ATLADI
İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen uçaktan İsrailli pilot son anda atladı. Paraşütü ile havada süzülen pilotun görüntüleri kameralara yansıdı.
İran ordusu İsrailli pilotun yakalanacağını bildirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak