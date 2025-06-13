İran, İsrail'e ait savaş uçağını vurdu

İran ordusu, İsrail'e ait bir savaş uçağını vurduğunu açıkladı. İsrailli pilotun düşen uçaktan atladığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail, bugün İran'da üst düzey komutanları ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. 20 üst düzey komutanı öldüren ve nükleer tesisleri hedef alan İsrail'in savaş uçağının İran tarafından vurulduğu öğrenildi.