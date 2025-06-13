İran'ın İsrail'e saldırısı başladı! Balistik füzeler ateşlendi
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi misilleme saldırısının emrini verdi. İran tarafından İsrail'e balistik füzeler ateşlendi. İsrail genelinde hava saldırısı alarmı verildi.
- 'İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU' İDDİASI
- 100 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI
- İSRAİL'DEN SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI
- İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
13.06.2025 21:30
'İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU' İDDİASI
İlk iddialara göre İsrail Savunma Bakanlığı'nın Kiya'daki merkezi İran füzeleriyle vuruldu.
13.06.2025 21:20
100 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI
İran'ın başlattığı misilleme saldırısı ile İsrail'in birçok noktasına 100 balistik füze fırlattığı ifade edildi.
13.06.2025 21:15
İSRAİL'DEN SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.
Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.
13.06.2025 21:12
İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
İran'dan yapılan fırlatmalar nedeniyle tüm İsrail'de siren sesleri duyuluyor.
13.06.2025 21:11
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZELER ATEŞLENDİ
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.
YER: Orta Doğu