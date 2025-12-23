Kaydet

İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaat sahasında beton pompasının çalıştırılmasıyla birlikte sarsıntıya dayanamayan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çalışma öncesinde riskli bölgede park halinde bulunan diğer araçlar sahipleri tarafından çekilirken, ulaşılamayan tek otomobil dev beton bloklarının hedefi oldu. Tonlarca ağırlıktaki parçaların üzerine yığıldığı araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, o esnada içeride kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Duruma tepki gösteren görgü tanığı Orhan Akkaya, "Aracın sahibini aradılar ama ulaşamadılar; ardından öngörülen şey oldu ve duvar çöktü. Çalışmaya başlamak için biraz daha bekleyebilirlerdi" ifadelerini kullandı. Hasarlı aracın işlemlerin ardından çekici yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

