ABD’nin Teksas eyaleti açıklarında düşen Meksika Donanması’na ait askeri uçakta, aralarında tedavi için taşınan bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Donanması, ABD’nin Teksas eyaletinde Galveston yakınlarında yaşanan uçak kazasına ilişkin resmi açıklama yaptı.

Tıbbi görev için havalanan askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Kazada 2 kişinin yara almadığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

TIBBİ GÖREV FACİA İLE SONUÇLANDI

Donanmanın verdiği bilgilere göre King Air ANX-1209 model uçak, bir çocuk hasta dahil olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyordu.

Uçakta dört Donanma subayı ile dört sivil bulunuyordu. Uçağın, ağır yanık tedavisi gören çocuklara yardım amacıyla faaliyet yürüten Michou y Mau Vakfı’na destek kapsamında görev yaptığı aktarıldı.

ÇOCUK HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Tıbbi tedavi için nakledilen reşit olmayan hastanın da kazada yaşamını yitirenler arasında olduğu açıklandı. Donanma, kazanın ardından yürütülen ilk değerlendirmelerde ölü sayısının 5 olarak netleştiğini duyurdu.

UÇAK OKYANUSTA BULUNDU

Arama kurtarma çalışmaları, ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütüldü. Düşen uçak, okyanusta tespit edildi. Kayıp olan kişiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.

MEKSİKA’DAN ABD’YE TEMAS

Meksika Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Açıklamada, Houston’daki Meksika Başkonsolosluğu aracılığıyla ABD’li yerel yetkililerle temas kurulduğu ve kurbanların ailelerine destek sağlandığı aktarıldı.

YOĞUN SİS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yerel kaynaklara göre kaza, uçağın inişe hazırlandığı sırada meydana geldi. Teksas’ın bazı bölgelerini etkisi altına alan yoğun sisin kazanın yaşandığı anlarda bölgede etkili olduğu ifade edildi.

