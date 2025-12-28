TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan MasterChef Türkiye’de bu akşam Eren'in olmaması dikkatleri çekti. İzleyenler ''MasterChef Eren neden yok?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Aynı zamanda 28 Aralık altın önlüğü kazanan isim de merak konusu haline geldi.

Altın Kupa haftasının heyecanla takip edildiği bölümde, önceki sezon şampiyonlarından Eren Kaşıkçı’nın stüdyoda yer almaması izleyicilerin aklında soru işaretleri oluşturdu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu durumun ardından “MasterChef Eren neden yok, bu akşam neden yarışmıyor, sağlık durumu nasıl?” soruları araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF EREN NEDEN YOK?

Yarışmanın dünkü açılış dakikalarında jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından yapılan bilgilendirmeyle Eren Kaşıkçı’nın yarışmada yer almama nedeni netlik kazandı. Jürinin verdiği bilgiye göre Eren, yaşadığı ani bir sağlık problemi nedeniyle doktor tavsiyesiyle dinlenmeye alındı.

MASTERCHEF EREN HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eren Kaşıkçı’nın zatürre nedeniyle yarışmaya katılamadığı bilgisi verildi. Birkaç gün dinlenmesi gerektiği belirtilen yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecinde bulunduğu programda aktarıldı.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale’de doğan Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir çocuk babası olan başarılı şef, mesleki kariyerini İstanbul’da sürdürmektedir. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performansı ve teknik yeterliliği ile dikkat çeken Kaşıkçı, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi olmuştu.

