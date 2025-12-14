MasterChef 2024’ün sevilen ismi Ayşe Ekiz, sosyal medyadan üzücü bir paylaşım yaptı. Afyonkarahisar Tiyatro oyuncusu Yaşar Çetin’in vefatını duyuran Ekiz, "Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel kardeşim" ifadelerini kullandı.

MasterChef 2024’ün dikkat çeken isimlerinden Ayşe Ekiz, yarışma sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğallığı ve azmiyle izleyicilerin gönlünde yer edinen Ekiz, finale katılamamış olsa da kariyerine dair paylaşımlarıyla takipçilerini bilgilendiriyor.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Ayşe Ekiz, son paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

Ekiz, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Çetin kardeşimizin kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrendim. Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel kardeşim” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından takipçilerinden taziye ve destek mesajları yağdı.

MasterChef Ayşe'den üzen paylaşım! "Mekanın cennet olsun kardeşim"

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

27 yaşındaki Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Aşçılık eğitimi almamış olmasına rağmen online derslerle kendisini geliştiren Ekiz, yarışmada ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden onay almayı başarmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası