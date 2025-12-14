TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi gerçekleşti. Bu hafta eleme potasında Erim, Barış, Çağatay, Semih ve Kerem vardı. Yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Peki, MasterChef Altın Kupa'da kimler elendi? İşte, 13 Aralık 2025 MasterChef’e veda eden isim...

Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye, yeni formatı Altın Kupa ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan eleme gecesinde, MasterChef tarihinde bir ilk gerçekleşti ve aynı gece iki favori yarışmacı hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı.

MasterChef Altın Kupada kimler elendi? 13 Aralık 2025 MasterChef’e veda eden isimler belli oldu

MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya Barış ve Semih veda etti. Öte yandan potadaki Erim, Çağatay ve Kerem elenmekten son anda kurtuldu ve bir haftayı daha garantiledi.

İki aşamalı eleme gecesinde rakiplerinden daha az puan alarak yarışmadan ayrılan Barış ve Semih Altın Kupa'nın sahibi olamadı.

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, en düşük performansı gösteren iki isimin veda etmesinin ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

