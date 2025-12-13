Asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Işıl Kurnaz, zam oranı beklentisinin yüzde 20–25 bandında olduğunu belirtirken, ikinci bir ara zammın ise olası görünmediğini söyledi. Kurnaz, zammın 10-15 gün içinde açıklanabileceğini de aktardı.

Sosyal güvenlik uzmanı Işıl Kurnaz, katıldığı canlı yayında asgari ücret sürecinin nasıl ilerleyeceği ve olası zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-İş masada olmasa da işçi tarafının taleplerinin toplantıda paylaşıldığını vurgulayan Kurnaz, asgari ücretin kapsamı ve niteliğine dair beklentilerin bu anlamda masaya geldiğini ifade etti.

Asgari ücretin sosyal politika açısından vazgeçilmez bir araç olduğunu söyleyen Kurnaz, normalde en düşük nitelikli ya da kıdemsiz çalışanlar için belirlenen bir ücret olması gerekirken Türkiye’de çok daha geniş bir kesimi ilgilendiren bir hale dönüştüğünü dile getirdi.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücretin yalnızca ücretleri değil, 30’un üzerinde farklı parametreyi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kurnaz, borçlanma oranlarından sosyal yardımlara, stajyer ücretlerinden genel ücret seviyelerine kadar pek çok alanda belirleyici olduğunu söyledi. Bu nedenle konunun toplum gündeminde geniş yer tuttuğunu ifade etti.

Olası zam senaryolarına değinen Kurnaz, yüzde 20 zamda net asgari ücretin 26 bin 584 lira, yüzde 23 zamda 27 bin 188 lira, yüzde 25 zamda ise 27 bin 630 lira olacağını hatırlattı. İşverenler açısından brüt ücretlerin de önemli olduğunun altını çizdi.

Şu aşamada kesin bir oran söylemenin doğru olmayacağını belirten Kurnaz, yüzde 20 ile yüzde 25 arasında bir beklenti bulunduğunu söyledi. Asgari ücretin özellikle emek yoğun sektörlerde, turizm, konaklama, perakende ve restoran gibi alanlarda maliyetler üzerinden enflasyona doğrudan etki ettiğini vurguladı. Bu nedenle ekonomi yönetiminin çok yüksek bir artıştan yana olmayacağını öngördüğünü ifade etti.

ARA ZAM BEKLENTİSİ YOK

İkinci zam ihtimaline de değinen Kurnaz, bu yıl içinde asgari ücrete ikinci bir zam beklemediğini söyledi. Geçmiş yıllarda ikinci zammın yüksek enflasyon nedeniyle yapıldığını hatırlatan Kurnaz, enflasyonla mücadele politikalarının sürmesi halinde yıl içinde ek artışın gündeme gelmeyeceğini dile getirdi. Ancak asgari ücretin, çalışılabilecek en alt sınır olduğunu ve birçok sektörde işverenlerin yıl içinde fiili artışlar yapabildiğini de ekledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son olarak 18 Aralık’ta yapılacak ikinci toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kurnaz, bu toplantıdan karar çıkmasını beklemediğini, ancak sürecin çok uzamayacağını belirtti. Asgari ücretin, 2026 yılı için en geç 10-15 gün içinde netleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

