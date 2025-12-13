Belarus ve ABD, Minsk’te tarihi bir diplomatik görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda 123 mahkum serbest bırakılırken, ABD’nin Belarus'a yönelik potasyum yaptırımları da kaldırılıyor.

Belarus’un başkenti Minsk, önemli bir diplomatik buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi John Coale ile iki gün süren görüşmeler gerçekleştirdi. ABD’li yetkili, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, görüşmeleri “son derece verimli” olarak nitelendirirken, Washington ile Minsk arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin temel hedef olduğunu vurguladı.

Coale, yapılan görüşmelerde çeşitli konularda ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Yaptırımlar kaldırılıyor, mahkumlar serbest bırakılıyor. Sürekli iletişim halindeyiz ve diyaloğumuzu derinleştirdikçe ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güvene dayalı adımlara dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Litvanya ve Belarus arasında kriz çıktı! Olağanüstü hal ilan edildi

POTASYUM YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK

Özel temsilci, ABD’nin Belarus’un önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum üzerindeki yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı. Coale, “İlişkiler normalleştikçe daha fazla yaptırımın kaldırılması gündemde olacak” dedi. Ayrıca, Belarus ve ABD temsilcileri Ukrayna’daki savaş ve Belarus’un Rusya ile yürüttüğü müzakerelerde üstlenebileceği roller üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

123 MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Görüşmelerin hemen ardından Belarus, aralarında 2020’de gözaltına alınan muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova ve Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları aktivisti Ales Bialiatski’nin de bulunduğu 123 mahkumu serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan isimler, kısa süre sonra ABD’nin Litvanya’daki Vilnius Büyükelçiliği’nde karşılandı.

Daha önce Lukaşenko, Trump’ın siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrıları üzerine, eylül ayında 52 mahkumu affetmişti. Yeni serbest bırakılan isimler, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası