Hoffenheim, Bundesliga'nın 14. haftasında Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hamburg'u 4-1 mağlup etti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, evinde Hamburg'u 4-1 yendi.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Grischa Prömel ve 31. dakikasında Ozan Kabak'ın attığı gollerle ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hoffenheim, 65. dakikada Tim Lemperle ve 72. dakikada Fisnik Asllani'nin attığı gollerle farkı dörde çıkardı.

Hamburg, 82. dakikada Rayan Philippe ile bir gol bulsa da Hoffenheim maçtan 4-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu maçla Hoffenheim, puanını 26'ya yükseltirken Hamburg, 15 puanda kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası