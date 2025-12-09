Belarus’tan kaçak mal taşıyan meteoroloji balonlarının hava sahası ihlallerinin artması üzerine Litvanya genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Balonların sivil havacılık için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilirken, hükümet “hibrit saldırı” olarak nitelendirdiği duruma karşı en sert önlemleri almaya hazırlanıyor.

Belarus’tan kaçak mal taşıyan meteoroloji balonlarının hava sahası ihlallerinin sürmesi nedeniyle Litvanya genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

LİTVANYA'DA OHAL İLAN ETTİ

Litvanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu balonların devletin ulusal güvenlik çıkarlarına, insanların yaşamına, sağlığına, mal varlığına ve çevreye tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle hükümet kararıyla bugünden itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulamasına geçildi.

Olağanüstü hal operasyonlarının başına ise Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic’in getirildiği belirtildi.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, ilan edilen olağanüstü hal dolayısıyla halkın herhangi bir rahatsızlık yaşamayacağını belirterek, "Belarus’un hibrit saldırısıyla mücadele ederken en sert önlemleri almak ve bu saldırıdan en çok etkilenen alanları korumak zorundayız. İlgili tüm kurumlar, kaçak balonların yol açtığı tehdidin ortadan kaldırılması için güçlerini birleştiriyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Kondratovic ise olağanüstü hal uygulamasıyla daha yakın işbirliği yapabileceklerini çünkü askerlerin belirli özel yetkilere sahip olacağını kaydetti.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

Hükümetin açıklamasında, kaçak meteoroloji balonlarının sivil havacılığa oluşturduğu tehdit nedeniyle Vilnius Havalimanı’nın ekim ayından bu yana yaklaşık 60 saat kapalı kaldığı, 300’den fazla uçuşun etkilendiği ve 47 binden fazla yolcunun mağdur olduğu vurgulandı.

Olağanüstü halin ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi şimdilik paylaşılmadı.

LİTVANYA VE BELARUS ARASINDAKİ OLAYLAR

Litvanya'nın başkenti Vilnius ile aynı adı taşıyan havalimanı, Belarus'tan kaçak sigaralar taşıyan meteoroloji balonlarının hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle ekim ayından beri birçok gün saatlerce uçuşlara kapatılmıştı. Litvanya bu gelişmelere cevap olarak her defasında Belarus ile sınır kapılarını da geçici olarak kapatmıştı.

Yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Ruginiene, ülkesinin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

