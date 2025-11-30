Litvanya’nın Vilnius Havalimanı, balon tehdidi nedeniyle bir kez daha geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Havalimanı son bir ayda en az 10 kez benzer nedenle durduruldu. Litvanya, bu balonları Belarus’tan kaçak sigara taşımak için kullanıldığını savunarak durumu "hibrit saldırı" olarak nitelendirdi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bulunan Vilnius Havalimanı’nda uçuşlar bir kez daha askıya alındı.

Litvanya-Belarus gerilimi! Hibrit saldırı alarmı nedeniyle uçuşlar durduruldu

BALON TEHDİDİ UÇUŞLARI DURDURDU

Yetkililer, balon tehdidi nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Vilnius Havalimanı, geçtiğimiz ayın başından bu yana en az 10 kez geçici olarak kapatıldı.

LİTVANYA, HİBRİT SALDIRI OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Litvanya, kesintilerin komşu Belarus’tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti.

Litvanya hükümeti, balon olaylarına cevap olarak geçen ay Belarus sınırındaki her iki geçiş noktasını kapatmış, balon trafiğinin durmasının ardından bu hafta başında tekrar açmıştı.

