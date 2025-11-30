İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Arsenal, uzun süre 10 kişi oynayan Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Derbide ekipler sahadan birer puanla ayrılırken Manchester City'nin kazandığı haftada zirvede puan farkı 5'e indi.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki dev mücadelede Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Chelsea, 48. dakikada Chalobah'ın duran toptan attığı golle öne geçti. Arsenal, 59. dakikada Mikel Merino ile bu gole karşılık verdi.

CHELSEA 10 KİŞİ BİTİRDİ

Derbinin 38. dakikasında Moieses Caicedo, VAR incelemesinin ardından yaptığı sert faul nedeniyle Chelsea'yi 10 kişi bıraktı.

ZİRVEDE FARK 5'E İNDİ

Arsenal, puanını 30 yaptı ve en yakın takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. Chelsea ise puanını 24 yaptı ve üçüncü sıraya geriledi.

Editör:EMRAH TAŞÇI

